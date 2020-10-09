Paşinyan, işgali savunamadı

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalini savunmakta zorlandı. BBC'ye verdiği röportajda Paşinyan'a, uluslararası hukuka göre, Ermenistan'ın 25 yıldan uzun süredir Dağlık Karabağ'ı yasa dışı olarak işgal etmesi soruldu. Muhabirin BM kararlarını hatırlatması üzerine cevap veremeyen Paşinyan, "Üzgünüm ama bahsettiğiniz gibi bir uluslararası hukuk yok" demekle yetindi.