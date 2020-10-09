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Haberler Politika Paşinyan, işgali savunamadı

Paşinyan, işgali savunamadı

Paşinyan, işgali savunamadı
Giriş Tarihi: 9.10.2020

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalini savunmakta zorlandı. BBC'ye verdiği röportajda Paşinyan'a, uluslararası hukuka göre, Ermenistan'ın 25 yıldan uzun süredir Dağlık Karabağ'ı yasa dışı olarak işgal etmesi soruldu. Muhabirin BM kararlarını hatırlatması üzerine cevap veremeyen Paşinyan, "Üzgünüm ama bahsettiğiniz gibi bir uluslararası hukuk yok" demekle yetindi.

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