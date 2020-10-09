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Haberler Politika Trump: Seçimden sonra aşımız olacak

Trump: Seçimden sonra aşımız olacak

Trump: Seçimden sonra aşımız olacak
Giriş Tarihi: 9.10.2020

KORONA virüs tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump, Regeneron isimli firmanın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını söyledi. 4 günlük hastane tedavisinin ardından Beyaz Saray'a geri dönen Trump, "Burada kalabilirdim ancak doktorlar benim başkan olduğumu söyleyerek hastaneye götürdüler" ifadesini kullandı. Korona virüs aşısı için de tarih veren Trump, "Bunu bence seçimlerden önce yapmalıydık ancak işin içine siyaset girdi. Sorun değil. Onlar oyunlarını oynamak istiyor, seçimlerden sonra aşımız olacak" dedi.

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