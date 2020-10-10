Bakan Akar İtalyan mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatı ve savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.