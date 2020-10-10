Başkan Erdoğan, AK Parti il kongrelerine katılacak

Başkan Erdoğan, 24 Ekim'de ilk olarak Kayseri il kongresine katılarak kongre turlarına başlayacak. Erdoğan'ın bir gün sonra da Malatya kongresine katılması planlanıyor. Erdoğan'ın il kongrelerinin tamamına yakınına katılması için planlama yapılıyor. AK Parti Aralık ayının sonuna kadar il kongrelerini tamamlamayı planlıyor. Pandemi arasından sonra yeniden başlayan AK Parti kongrelerinde büyük değişim yaşanıyor. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, değişimin yüzde 50'ye ulaştığını söyledi. "Kongreler beklediğimizden muhteşem gidiyor" değerlendirmesinde bulunan Kandemir, bu ay sonunda başlayacak olan il kongrelerini Aralık en geç Ocak ayında tamamlamayı planladıklarını belirtti. Öte yandan kongrelerde pandemi nedeniyle sıkı önlemler uygulanıyor.

EDA IŞIK