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Haberler Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay'a geçmiş olsun mesajı

'tan 'a geçmiş olsun mesajı

, 'da meydana gelen yangın felaketiyle ilgili ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, ''Geçmiş olsun 'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay'a geçmiş olsun mesajı

10.10.2020, 18:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum.

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