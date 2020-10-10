Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay'a geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum.

Geçmiş olsun Hatay!

Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 10, 2020