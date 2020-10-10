Kılıçdaroğlu’nun oyun planı bozuldu

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart belediye seçimlerinden sonra çok mutluydu. CHP-HDP-İYİ Parti-SP ittifakı ile seçimlerden başarılı çıktığını düşünerek, aynı mantıkla Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmayı planlıyordu. Kafasındaki formüle göre, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Çatı Aday olarak organize edecekti. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da, AK Parti'nin oylarını tırtıklamak için parti kurmasından çok memnundu. Onları da yanına alıp yürüyecek ve Erdoğan'ı devirecekti. Derin Amerika ve Avrupa da kendisine göz kırpıyordu. Hele hele ABD Başkan adayı Biden çıkıp, 'Erdoğan'ı devirecek ve CHP üzerine kurulan platformu iktidar yapacağız' deyince, yüzünde güller açıyordu. Rüyası güzeldi. Fakat gerçekler farklıydı. Aziz Millete güvenip siyaset yapacak yerde içten ve dıştan dostlarıyla plan yapması tutmadı. Umduğu dağlara kar yağdı.



TUHAF ÇIKIŞLAR YAPTILAR

Kılıçdaroğlu'nun kafasındakı formül güzeldi de, yakın dostları tuhaf çıkışlar yapmaya, kafasındaki formülü sıkıntıya sokacak gelişmeler sahne olmaya başladı. CHP'li Muharrem İnce, çıktı, 'Abdullah Gül çatı aday olursa ben CHP'li olarak karşısına çıkarım' diyerek yemeğine limon sıktı. Ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. İttifak yaptığı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP karıştı. (Kandilciler, Öcalancılar kapıştı, hapisteki Selahattin Demirtaş yeni tezgahlara girdi. En çok güvendiği İYİ Parti de bölünme eşiğine geldi.



İYİ PARTİ'NİN GELECEĞİ

AK Parti'yi bölme rüyaları gören Ahmet Davutoğlu da, 'partimizin Cumhurbaşkanı adayı olacak' diye açıklama yapınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykuları kaçtı. Kılıçdaroğlu, belli etmemeye çok çalışıyor ama, kapalı kapılar ardında sinirlerine hakim olamıyor fısıltıları duyuluyor. Aldığımız duyumlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun moralini daha çok İYİ Parti'nin ayrılma pozisyonuna gelmesi bozmuş görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun kötü rüyalar görmesine yol açan son gelişme İYİ Parti'de yaşandı. CHP'den ayrılıp İYİ Parti Kurucusu olan Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve rahmetli Süleyman Demirel'in doktoru Isparta Milletvekili Aylin Cesur kenara itildi. Bu isimler CHP'ye sempati ile bakan isimlerdi. İYİ Parti'de tam kontrolü sağlayan Koray Aydın ve kadrosunun CHP-HDP aşkından çok rahatsız oldukları biliniyor. Meral Akşener'in de bu kanada ağırlık vermesi, CHPHDP aşkından rahatsız olan İYİ Parti milletvekillerinin (Şu anda 26, kopması muhtemel olan 13 milletvekili daha var)

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK VEYA CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHİL

OLMALARI, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CUMHURBAŞKANLIĞI OYUN PLANI'NI bozmuş görünüyor.



CHP'DE GAYRİ MİLLİLİK VİRÜSÜ

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CIA ajanı FETÖ kaset operasyonuyla Deniz Baykal'ın yerine CHP Genel Başkanlığı'na getirildi. 2010'da CHP'de sadece bir lider değişimi yaşanmadı, CHP'nin genleriyle oynandı. CHP dizayn edildi. Kılıçdaroğlu liderliğinde geçen 10 yıla bakınca, o kadar çok gayri milli tavır sergileniyor ki, (Önce ulusalcıların, sonra Atatürkçülerin tasfiye edilmesi, CHP müze olsun diyen 10 Aralıkçıların vitrine getirilmesi, teşkilat başkanlığının onlara teslim edilmesi, bu kadronun da HDP SEVİCİLİĞİ gibi) CHP'nin genleriyle oynandığı apaçık görünüyor. Geriye dönüp bakalım. Yerli ve milli duruşu olan Deniz Baykal partiden neden tasfiye edildi? Erdoğan'ın 2007 sonrası gücünü giderek arttırması, 2009 yılında İsrail'e one minute çekmesi üzerine, AK Parti'yi adaletle, orduyla dizginleyemediklerini fark edince, 'Proje Kemal' partinin başına getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu hangi hedefler doğrultusunda genel başkan yapıldı? Derin ABD-Avrupa planlarına, müslümanları kuşatma harekatlarına ses çıkarmayacak bir CHP dizayn edildi. Kılıçdaroğlu, 2010 Mayıs'ından 2013 Mayıs'ına kadar popülist bir söylem kullandı, ekonomik sorunlara dikkat çekti, herkese hitap etme gayreti içinde oldu. Ancak bu pozisyon geçiciydi. Dizayn edilen CHP, Kılıçdaroğlu'nun, 2013 yılı Taksim-Gezi kalkışmasıyla, dişlerini göstermesi sağlandı. CHP çok daha sert bir Erdoğan karşıtı söylem benimseyerek, derin ABD-Avrupa'nın Erdoğan'sız AK Parti projesine yazıldı.



KİRLİ İTTİFAK NETLEŞTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin organizasyonuyla 2013 yılı Aralık ayında düzenlenen Amerika gezisi tam bir derin ABD-CHP projesiydi. FETÖ ve bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile aynı yollarda yürüme, aynı suları içme göze battı. Kılıçdaroğlu, ABD'den döndükten sonra 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsü oldu. Sonrasında CHP'nin derin ABD kuklası FETÖ ile kurduğu kirli ittifak giderek netleşti. Yine bu dönemde HDP ile candaş oldular. Selahattin Demirtaş'ın, 2014 yılı seçimlerinde "Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptırmayacağız" çıkışıyla CHP, HDP'lileşmeye başladı. 2010 ile 2016 arasında CHP dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan Faruk Loğoğlu, ABD hayranı Murat Özçelik'in tam bir HDP sevici konumunda bulunması tesadüf değildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından CHP bu kez Erdoğan düşmanlığı adı altında çok daha sert biçimde ülkenin izlediği yerli ve milli siyasete muhalefet etmeye başladı. CHP'nin 15 Temmuz'dan sonraki misyonu seferberlik ruhunu ortadan kaldırmak ve böylelikle Türkiye'nin hareket kabiliyetini engellemek oldu. Kontrollü darbe söylemi tam da bu bağlamda kendisini gösterdi.



MİLLİ DIŞ POLİTİKA KARŞITLIĞI

Türkiye'nin ana muhalefet partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu, genellikle Türkiye'nin lehine olan tüm yaklaşımların tam karşısında yer almaktadır. CHP'nin temel yaklaşımında iktidarı zor duruma düşürebilecek her seçenek ülke çıkarlarına yeğlenmekte ve kullanışlı hale getirmenin yolları aranmaktadır. CHP'nin halen sürdürdüğü sistematik yalan siyaseti, toplumsal alanda bir öfke biriktirme aracına matuftur. Toplumsal çatışma ortamı yaratmak ve ülkeyi dış müdahaleye açık hale getirmekle meşguller... İşte bundan dolayı CHP gayri milli bir zihniyet içindedir. Bu bağlamda MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var diyen, Doha'da ne yapacak tartışması çıkaran başta CHP olmak üzere malum çevrelere açıkça sormak istiyorum; Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da, ABD'sinden Almanya, Fransa ve Birleşik Krallığı'na kadar birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor?... Kimlere sözcülük yapıyorsunuz? CHP'nin cesareti varsa emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara kafa yorsun, bunu dert edinsin" diyerek gerçekleri dile getirmektedir. 2018'de CHP Dış İlişkiler'in başına getirilen Ünal Çeviköz, net ve açık NATO'cu, İngiliz hayranı, Ermenistan dostu olarak gayri milli tavırların tam bir merkez üssü gibidir. "Libya'da ne işimiz var", "Suriye'de ne işimiz var", "S-400'leri almayın", "Akdeniz'de neden yokuz", "İsrail, Mısır, Suriye ile elçilikleri açalım" diyen, eski bir büyükelçi, CHP Milletvekili Çeviköz'ün işgalci Ermenistan'a koltuk çıkışı, Aziz Türk Milleti tarafından nefretle karşılanmıştır.



BÖKE-CİHANER İTTİFAKI BİTTİ Mİ?



Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel sekreterliğe getirilmeden önce Selin Sayek Böke ile İlhan Cihaner'in başı çektiği "Gelecek İçin Biz" grubunun geleceği tartışılıyor.İlhan Cihaner, Azerbaycan'ın harekete geçmesinden hemen sonra skandal bir bildiri yayınladı. Cihaner'in sosyal medya hesabından paylaştığı metinde, "Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda edilemez" denildi. CHP'li Cihaner'in "Savaşa hayır" mesajı ile paylaştığı bildiride yaşanan mevcut savaşa saldırgan tutumu ile sebep olan Er-menistan'a tek bir kınama ve suçlama olmaması ise dikkat çekti. Cihaner'in, tam 27 yıldır kardeşlerimiz Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgaline ses çıkarmayıp, Azerbaycan'ın zafere gittiği bir süreçte skandal bir açıklama yapması, büyük infial uyandırdı.CHP'nin Türkiye ile Azerbaycan'da yaşayanların kardeşliğine işaret eden, "Tek millet iki devlet" söylemini hazmedemediğini ortaya koyan bu bildiri sonrasında, İlhan Cihaner'in ittifak ortağı CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin bir laf etmemesi manidar bulunuyor. Böke'ye soruyoruz?CHP içinde kurduğunuz, "Gelecek İçin Biz" ittifakı ortağınız İlhan Cihaner'in skandal bildirisine katılıyor musunuz? Aradan günler geçti neden bir açıklama yapma ihtiyacı duymadınız? Cihaner'le birlikte kurduğunuz, 'Gelecek İçiz Biz' grubunuz sürecek mi? Başka sorumuz yok hakim bey...