FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dış politika, korona virüs ile mücadele ve ekonomi politikalarıyla eleştiren muhalefet, bu kez de bakanlara tavsiyelerde bulunmasıyla gündeme gelen Macron'un eşi Brigitte Macron'un ilk evliliğinden olan üvey kızı Tiphaine Auziere'ye (36) tepki gösterdi. Auziere, Fransız medyasına verdiği röportajda, kabinedeki bakanlara hukuk, sosyal politikalara ilişkin tavisyelerde bulunduğunu kaydetti. Bu açıklamalara tepki gösteren muhalefet partileri ise bu durumu "Macron'un kızı siyasi kariyer peşinde. Kabine Auziere'den ne gibi bir akıl alabilir" sözleriyle eleştirdi.
Macron’un üvey kızı sözleriyle tepki çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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