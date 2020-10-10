"Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak" ifadelerini kullanan Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin "Ermenistan bizim önümüzde acizdir, diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız" dedi.

TARİHİ ŞANSI KAÇIRMASINLAR

AZERBAYCAN ordusunun Çaylı, Yukarı güzlek, Kıslak, Garacalar, Suleymanlı ve Sur köyleri ile Hadrud kasabasını işgalden kurtardığını kaydeden Aliyev, "Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum. Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı geri alacağız. Biz istiyoruz ki sulh yoluyla alalım" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN İYİCE ŞAŞIRDI

ÖTE yandan sivil yerleşim bölgelerine yönelik alçak saldırılarını sürdüren Ermenistan yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son olarak cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı. BU arada Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 5. Muhrip Alayı'nın karargahı dün askeri operasyonlar sırasında Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği aktarıldı. Karargahta bulunan 10. Muhrip Bölümünün Başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığı, alayın topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin öldürüldüğü bildirildi.