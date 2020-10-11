Çeşme Projesi desteklenmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Biz ekonomiyi daha da ilerletmek, ticari hayatı, turizmi daha da büyütmek için hem bugünün hem de önümüzdeki günlerin önemli işlerini yapıyoruz" dedi. Hamza Dağ, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığı'nın Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Çeşme Projesi'ne değindi.

'YEŞİLİ ÇOK SEVİYORUZ'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Projesi'nin hem bölge hem Türkiye için çok önemli olduğunu ve yerel yönetimlerin de bu projeyi desteklemesi gerektiğini kaydeden Dağ, şöyle konuştu: Hem bölgenin, hem de Türkiye'nin tamamının önümüzdeki yıllarda, cari açığı kapatma, hizmet sektörünü artırma, milyarlarca doların İzmir'e gelmesi, Türkiye'ye gelmesi için çok değerli bir projedir. Yeşili, doğayı biz herkesten daha çok seviyoruz. 'Yarın kıyamet kopacak olsa da elinde bir fidan varsa, bunu dik' diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bu peygamberin yolunda giden herkes olaya ve hayata böyle bakar. Biz de böyle bakıyoruz.