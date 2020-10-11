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Hatay yangınında sabotaj şüphesi

Hatay Belen’deki , rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz’a sıçradı. Alevler, 400 hektarlık alana yayılırken, bazı ev ve işyerleri kullanılamaz hale geldi. Yangında sabotaj şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Hatay yangınında sabotaj şüphesi
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Hatay'ın Belen ilçesinde cuma günü çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale zorlaşıyor. Belen ve İskenderun'da yangın kısmen kontrol altına alınırken, Arsuz'un Karahüseyinli mahallesinde yangın devam ediyor.

400 HEKTAR KÜL OLDU
Belen'de bazı ev ve işyerleri kullanılmaz hale geldi, hayvanlar telef oldu. Hatay Valiliği, yangınla ilgili gözaltına alınanlar olduğunu kaydetti. Belen Sarımazı Mahallesi'nde cuma günü saat 10.00'da yerleşim alanlarına çok yakın bir yerde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Toplam 400 hektarlık bir alana yayılan ve halen devam eden yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Zaman zaman artan rüzgarın şiddeti yangına havadan müdahaleyi zorlaştırıyor. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun karayolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen ekiplerin söndürmek için büyük çaba harcadığı orman yangınında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. Yangında 7 apartman dairesi, 11 müstakil ev, 14 işyeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo ve 35 arı kovanı yandı. 70'in üzerinde vatandaş çıkan dumandan etkilendi. Yangında terör örgütü PKK şüphesi olduğu iddiasıyla ilgili Hatay Valiliği'nden, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgede İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetleri de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır" açıklaması yaptı.

Son dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı

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