İşgalci devlet ateşkes dinlemedi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ın Rusya'nın başkenti 10 saati aşan toplantı sonrası esir ve cenaze değişimi için varılan ateşkes anlaşması daha bir saati doldurmadan Ermenistan Ordusu tarafından ihlal edildi. Ermenistan Ağdam ve Terter illerini topçu ateşine tutarken Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Hadrut'a da roket attı.

'İKİ YÜZLÜ SİYASET'

Azerbaycan ateşkesi ihlal eden Ermeni ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği anın görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan ateşkesi kabaca ihlal ediyor" açıklaması yaparken saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'dan gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Saldırıların ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna yönelik hedefleri ateş altına aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor" dedi. Öte yandan Azerbaycan Ordusu önceki günden ateşkesin başladığı saate kadar Ermenistan'a ait 13 tank, 4 Grad füze sistemi, 6 D-20 ve D-30 obüs topu, 3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü, 2 Zastava hava savunma sistemi, 2 radar istasyonu nokta atışıyla imha edildi.



SİVİLLER EVLERİNE KOŞTU

ERMENİSTAN'IN saldırıları yüzünden 14 gündür evlerinden uzakta yaşamak zorunda kalan binlerce Azeri vatandaş, ateşkes başlar başlamaz evlerine koştu. Cephe hattının en çok bombalanan sivil yerleşim yerlerinin başında gelen Terter'de evlerine dönen insanlar karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Dağlık Karabağ'dan 30 yıl önce göç etmek zorunda kalan aileler için inşa edilen toplu konutlarda bulunan binlerce ev, saldırılar yüzünden kullanılamaz hale geldi. Roket ve bombalar yüzünden birçok ev harabeye döndü. Evlerini görmeye gelen aileler gözyaşı döktü. Evlerindeki değerli eşyaları ve kışlık kıyafetlerini alan aileler, tekrar göç ettikleri yerlere döndü.



TÜRKİYE'DEN NET TAVIR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında uygulanacak geçici ateşkes ile ilgili iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun, ateşkes kararına ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la da telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekliyor" dedi.



"TOPRAKLAR ASIL SAHİBİNE VERİLMELİ'

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz toprakları kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve başarı kazandığına dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.