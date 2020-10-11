Meclis’in gündemi pandemi önlemleri

TBMM, yaklaşık iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına başladı. Meclis'i yeni dönem bekleyen üç önemli tartışma konusu bulunuyor. Bu konuların başında ise pandemi önlemleri bulunuyor. Meclis komisyon ve Genel Kurul çalışmalarının pandemi ortamında daha sağlıklı yürütülmesi için iki formül üzerinde duruluyor. İlki toplantıların sadece salı ve çarşamba günleri yapılması. Bu durumda perşembe günleri Genel Kurul ve komisyon çalışmaları olmayacak. Ancak bir grup Genel Kurul zaten haftada üç gün çalıştığı için bunun doğru olmayacağını belirtiyor. İkinci formül ise yine haftada üç gün çalışmaya devam edilmesi ancak çalışma saatlerinin kısaltılması yönünde. Önümüzdeki hafta bu konuda bir karar verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre TBMM İçtüzüğü'nde de bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. Ancak siyasi partilerin bu konuya yaklaşımı çok farklı olduğu için uzlaşma sağlanamıyor. Bu sorunun aşılması için partilerin "üzerinde uzlaşılan maddeleri değiştirelim, uzlaşılamayanlar mevcut İçtüzük'teki haliyle aynen kalsın" formülü masaya yatırılacak. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği karar sonrası Berberoğlu'nun milletvekilliğine dönüp dönmeyeceği de Meclis'in tartışma konuları arasında. Gerekçeli karar ile birlikte bu konuda TBMM'nin nasıl bir işlem yapacağı tartışılıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN