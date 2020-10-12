24 saat insan kalamadılar

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı aldı. Ancak Ermenistan bu ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'a saldırdı.

ÜLKENİN İKİNCİ BÜYÜK KENTİ

Ermenistan ordusu birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine, Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine de top ve füzelerle ateş açtığı belirtildi. Bölgede durumun gerginleşmesinin sorumlusunun tamamiyle Ermenistan yönetiminde olduğu belirtildi.





ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AZERBAYCAN Acil Durumlar Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerinin Gence'ye düzenlediği füze saldırısının sonucunda bir konut binasının tamamen yerle bir olduğu ve enkaz altında mahsur kalan insanları kurtarma operasyonlarının sürdüğü belirtildi. İlgili ekiplerin, enkaz altında kalan 7 kişinin cansız bedenine ulaştığı ve 17 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.



BİN 165 EV HARABE OLDU

AZERBAYCAN Başsavcılığı, 27 Eylül'den 11 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 41 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 205 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi.



GÖNÜLLÜ ASKER ALEXANDROVİC ÖLDÜ

AZERBAYCAN ordusuna gönüllü olarak katılan Ortodoks Azerbaycan vatandaşı Denis Alexandrovic, Karabağ cephesinde çarpıştığı sırada Ermeni güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti. Alexandrovic'in cenazesi hayatını kaybettiği Karabağ cephesine yakın bir bölgede törenle toprağa verildi. Alexandrovic'in adı da Karabağ'da çarpışan Azerbaycan'nın, milli kahramanlar listesine girdi.



AZERBAYCAN CEVABINI VERECEK

GENCE'ye yapılan saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Cenevre Sözleşmelerini alenen ihlal ettiğini belirtti. Aliyev, "Saldırı, Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan müzakerelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür. Bu alçakça saldırılar, Azerbaycan halkının iradesini asla kıramaz!" değerlendirmesinde bulundu. Aliyev, "Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir" ifadelerini kullandı.



PROVOKASYONLARIN YENİ BİR ÖRNEĞİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınadı. Saldırının Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneği olduğu belirtilen açıklamada, "Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir" ifadelerine yer verildi.



ULUSLARARASI KAMUOYU SESİNİ YÜKSELTMELİDİR

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" açıklaması yapıldı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi. Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" ifadeleri kullanıldı.