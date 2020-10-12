Datça Belediyesi’nden skandal paylaşım

CHP'Lİ belediyelerin skandallarına bir yenisini de Datça Belediyesi ekledi. Ankara'da 10 Ekim 2015'te düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 101 kişi için sosyal medya üzerinden anma paylaşımı yapan Datça Belediyesi, Türk bayrağında bulunan yıldıza, kan lekesi şeklini verdi. Belediye yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı'nın kırmızısını da siyah yaptı. Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, "Türk bayrağını bu şekilde kullanmak, simge değiştirmek kabullenilemez. Haddinizi aşmayın. Datça Belediyesi bir an önce hatasından geri dönmeli" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ