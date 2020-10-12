“Kiraz’da durum ciddi”

KİRAZ Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ilçedeki korona virüs vakalarının artış hızının korkutucu seviyeye yükseldiğini söyledi. Başkan Özçınar, "Kiraz'da maalesef son durum çok ciddi, hastalığın çıktığı ilk günden bu yana en yüksek seviyede" dedi. Özçınar, "Özellikle hastalığın temaslı ve kalabalık ortamlardan bulaştığını tespit eden ekiplerimiz çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyene her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.