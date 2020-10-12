Mahkeme iptal etmişti bakanlık onay verdi

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde yapımı tartışma konusu olan Go-Kart Pisti için flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta planlar için İzmir 5'inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirken yeni gelişmeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planlarını onayladı. Bakanlık kararı duyurdu ve planları 1 aylık süreyle askıya çıkardı.