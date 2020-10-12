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Haberler Politika Mahkeme iptal etmişti bakanlık onay verdi

Mahkeme iptal etmişti bakanlık onay verdi

Mahkeme iptal etmişti bakanlık onay verdi
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde yapımı tartışma konusu olan Go-Kart Pisti için flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta planlar için İzmir 5'inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirken yeni gelişmeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planlarını onayladı. Bakanlık kararı duyurdu ve planları 1 aylık süreyle askıya çıkardı.

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