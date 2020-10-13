Aliyev’den Türkiye şartı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la ateşkes ile ilgili yapılacak görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istediklerini açıkladı.



ERMENİ FAŞİZMİNİN TEZAHÜRÜ

Katıldığı yayında Moskova'da tarafların bir araya gelmesinin ardından Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini anlatan Aliyev, "Biz kara propagandayla yıllardır yüzleşiyoruz, bazı ülkelerin Ermeni diasporasının etkisiyle Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak hep yaptıkları bir şeydi. Azerbaycan'ın mağduriyetini dünyaya yayma konusunda bize destek veren Türk basınına teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini ifade eden Aliyev, "Bundan sonra Dağlık Karabağ meselesi diplomasiyle çözülecek. Ama sahada derslerini alıp, diplomasiyle de alacaklar. Sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Ermeni yanlıları, İslamofobi yanlıları artık bu saldırıyı gizleyemeyecek. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor. Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, psikolojik sarsıntı içinde karar veriyor. Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz hale getirildi. Büyük bir grup, Hadrut'u işgal etmeye çalıştı. Azerbaycan ordusu o grubu etkisiz hale getirdi. Bu grup, Paşinyan kurbanıdır" dedi.



HAKİKATİ DUYMAK İSTEMİYORLAR

"Biz haklıyız, topraklarımızda savaşıyoruz" ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermenistan hakikati duymak istemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi. Sabır gösteriyoruz. Biz öcümüzü savaş meydanında aldık. Kalıcı ateşkes için, artık işgal edilmiş topraklara dönmeyecekler. Biz bu topraklara geldik, bizim ata topraklarımız, bunu ne kadar çabuk anlarlarsa, onlar için o kadar iyi olacak. Ateşkese uyduk, ama baktık ki bunu ihlal ediyorlar, biz de topraklarımızı savunmak zorunda kaldık" diye konuştu.



'HANGİ MESELE TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜLDÜ?'

TÜRKİYE'NİN mutlaka bu sorunun çözümünde olması gerektiğini de kaydeden Aliyev, "Minsk grubunda bu bölge ile hiç alakası olmayan ülkeler var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Gruptaki 3 ülkede de Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye neden o gruba dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor ama Türkiye'nin sözü çok büyük. Suriye'de, Libya'da hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Türkiye bu sorunun çözümünde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var" diye konuştu.



ERMENİ KOMANDOLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, "11-12 Ekim gecesi insani ateşkese uymayan Ermenistan ordusu, kaybettikleri mevzileri geri almak için Ağdere-Ağdam ve Füzuli- Cebrayıl yönünde küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu. Çıkan çatışmalarda çok sayıda Ermeni askeri, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 1 T-72 tankı, çok sayıda askeri araç etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı. Operasyonlarda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 9. Alayı Topçu Komutanı Hadrut'tan çekildiği ve alayın 5. taburunun mevkilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı. Ayrıca Tovuz'da, Ermenistan güçlerine ait 2 İHA, dün yerel saat ile 10.00'da, Ağdam bölgesi yönünde ise 1 İHA olmak üzere toplamda 3 İHA'nın Azerbaycan ordusu hava savunma birimleri tarafından imha edildiği duyuruldu.



INSANİ YARDIM BAHANESİYLE SILAH SEVKIYATI

HAYDUT devlet Ermenistan, kendi istediği ateşkesin mürekkebi kurumadan Azerbaycan'da sivilleri katletme cüretini uluslararası arenadaki destekçilerinden alıyor. İki ülke arasındaki çatışmaların durmasını ister gibi görünen bazı devletlerin uluslararası hukuku hiçe sayarak 'insani yardım' bahanesiyle sivil uçaklarla Ermenistan'a silah gönderdikleri bilgisine ulaşıldı.