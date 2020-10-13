“Avrupa’nın enerji arz güvenliği tehlikeye giriyor”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleşebilmesi için AB'den somut adım beklediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.



YÜKÜMLÜLÜK HATIRLATMASI

Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Erdoğan, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini de ifade etti.



BAŞKAN Erdoğan, "13 Ekim Ankara'nın Başkent Oluşunun Yıldönümü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Millî Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası sürecinde tarihi rol oynayan Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurumlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.