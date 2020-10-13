Eski rektör Bağ’a 15 milyonluk suçlama

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) kişiye özel kadroya sadece eşinin başvurmasının ardından açılan soruşturma sonunda görevden alınan rektör Hüseyin Bağ, bu kez usulsüzlüklerle gündemde. PAÜ'de 2017 yılı Nisan ayında rektörlük görevine getirilen Bağ'ın ihale, TÜBİTAK ve TEKNOKENT usulsüzlükleri ortaya çıktı. Bağ ile ilgili 15 milyonluk usulsüzlük iddiası Sayıştaş raporlarına da yansıdı. Yapılan incelemede TÜBİTAK tarafından üniversiteye aktarılan fonlardan bir bölümüne ulaşılamazken aktarılan 247 bin TL'nin kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Bağ'ın, üniversitenin yüzde 73'lük hisse bedeli ödeyip ortak olduğu şirkete kendisini genel müdür atayarak 11 bin TL maaş aldığı da Sayıştay raporuna yansıdı. Raporda, tek parça bir iş 12'ye bölünerek aynı firmaya ayrı ayrı fatura kestirilirken bu yolla iki firmaya 3,7 milyon lira ödendiği ortaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP