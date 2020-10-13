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Haberler Politika Oruç Reis yeniden görev başında

yeniden görev başında

Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Buna göre Oruç Reis, 'nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek.

Oruç Reis yeniden görev başında
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Önceki gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrılarak Kaş açıklarına demirledi. ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız" ifadelerini kullandı.

'SEFERİN KUTLU YOLUN AÇIK OLSUN'
BAKAN Dönmez'in, Oruç Reis duyurusunu retweetleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Oruç Reis" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir öneminin olmadığını vurguladı. Çelik, "Müzakere masasında dostlarımızla hep 'kazan-kazan' sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Oruç Reis mesajı: Yolun açık olsun...

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