Selim’in kaftanını kaçıracaklardı

Alınan bilgiye göre, Selim'in Osmanlı Devleti'ne halifeliğin geçmesini sağladığı kaftanı, Ruanda Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu İnanç Çiftçi 2005 yılında ABD'deki terörist elebaşı Fetullah Gülen'e götürmek için girişimde bulundu. Yavuz Sultan Selim'in, 'Öldüğümde mezarımın üstüne örtüle' diye vasiyet ettiği kaftanı Çiftçi'nin, o dönem Yavuz Sultan Selim Camii'nde imam olarak görev yapan Bahattin Çörek'ten, 'Hocam bu kaftanı bize verirler mi? Amerika'ya götürsek hocaefendi ziyaret etse' diye istediği öğrenildi.

HAKAN ŞÜKÜR DE GELMİŞ

DURUMDAN şüphelenen imam Bahattin Çörek, o zamanın türbeler müdürü ile iletişime geçerek kaftanın buradan çalınabileceğini söyledi. Çörek, bir yatsı namazında İnanç Çiftçi ile Hakan Şükür'ün de camiye geldiğini anlattı. İnanç Çiftçi'nin kaftanı ABD'ye götürmekle ilgili sözlerinin tuhafına gittiğini söyleyen Çörek, "Sonuçta bunun Sakal-ı Şerif gibi bir manevi boyutu yok. Sonra aklıma geldi ki Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bu kaftanı giymiş dönüşte de hilafeti getirmişti. Kaftanın hilafetle bir bağı olduğunu düşünerek, dönemin türbeler müdürü Erman Bey'e, burada kamera sistemi ve güvenlik yok ben bu kaftanın durumunu sağlıklı görmüyorum. Buradan gidebilir tedbirini al dedim. O da tamir amaçlı müzelere kaldırdı. Aradan yıllar geçtikten sonra 2016 yılında kaftan geri getirildi.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN İZNİYLE SERGİLENDİ

YAVUZ Sultan Selim'in kaftanı, darbe girişiminden sonra 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle türbede sergilendi. "O gün dikkatli olunmasaydı kaftan gidebilirdi" diyen imam Bahattin Çörek, durumu yetkililere bildirerek kaftanın koruma altına alınmasını sağladı.