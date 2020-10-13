Teröristler ikinci saldırı için askerleri beklemiş

VAN'DA Tahran-Ankara seferini gerçekleştiren yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen PKK'lı teröriste verilen 53 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda, Trans Asya yolcu trenine PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, patlamanın etkisiyle ilk 4 vagonun raydan çıktığı ve 2 metre çapında, 120 santimetre derinliğinde çukurun oluştuğu belirtildi. Saldırıyı düzenlediğini kabul eden PKK'lı terörist ifadesinde, "Amacımız bombayı patlatarak askerleri bölgeye çekmekti. Tren geçerken bombayı patlattık. Daha sonra kayalıklara çıkarak askerlerin gelmesini bekledik ancak askerler gelmeyince bizim planımız boşa çıktı" itirafında bulundu.