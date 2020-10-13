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Haberler Politika Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama
Giriş Tarihi: 13.10.2020

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı. 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de korona virüs salgını nedeniyle mart ayından beri okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklar, İstiklal Marşı'nın ardından sınıflara geçti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında velilerin ise okula girişine izin verilmedi. Uzun aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

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