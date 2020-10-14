İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararının ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.
Berberoğlu’nun tekrar yargılanmasına yer yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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