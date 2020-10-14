  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Berberoğlu’nun tekrar yargılanmasına yer yok

Berberoğlu’nun tekrar yargılanmasına yer yok

Berberoğlu’nun tekrar yargılanmasına yer yok
Giriş Tarihi: 14.10.2020

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararının ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berberoğlu’nun tekrar yargılanmasına yer yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA