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Haberler Politika Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürüyor
Giriş Tarihi: 14.10.2020

ERMENİSTAN birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdıklarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Azerbaycan ordusunun bazı bölgelerde de saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU- 23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtildi. Ayrıca Ermenistan ordusu 5. Muhrip Alayı'nın ön hattaki personeli de etkisiz hale getirildi.

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