‘Hangi yetkiyle bize çekil diyorsunuz!’

ÇEŞİTLİ temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından Çavuşoğlu, mevkidaşı Ann Linde ile birlikte soruları yanıtladı. Basın toplantısında Linde Türkiye'yi uyarma konusunda kelime anlamı 'zorlama, kışkırtma' olan 'urge' kelimesini sarf edince, Çavuşoğlu buna sert tepki gösterdi. İsveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi Suriye'den çıkmaya çağırmasına cevap veren Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor. Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz" dedi.

'O KELİME YANLIŞ OLDU'

"MEVKİDAŞIMIN kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Örneğin Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyorsunuz. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değildir, o kelime yanlış. 'Call on' diyebilirsiniz tamam. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyorsunuz? Suriye, İsveç yönetimine veya AB'ye böyle bir yetki mi verdi? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz PKK'ya destek olmak için çekil diyorsunuz. İdlib'den de çekilmemizi Teröristlerle kardeşlerimizi ayırt edelim. ki, Kıbrıs'ın egemenlik hakkı. Peki niye Kıbrıs Türkleri'nin haklarından bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu? Neden buna vurgu yapamıyorsunuz? Çünkü AB içinde dayanışma sergilemek istiyorsunuz. Ama yanlış işte dayanışma içinde olmak insanı körleştirir. Yunanistan, sınırda ve Ege denizinde bu kadar mültecinin botlarını batırırken, niye istiyor musunuz? Suriyeli kardeşedelim. İkincisi siz diyorsunuz onları eleştirmiyorsunuz? Bizim de samimi olarak itirazımız bu çifte standarta. Lütfen bunlardan kurtulun" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu'nun sözleri karşısında şok olan Linde ise cevap veremedi.



'DİĞER KÜRTLERİ DE DİNLEYİN'

TÜRKİYE'NİN PYD/YPG/PKK arasında ayrım yapmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Sizi de böyle görmek istiyoruz. Ofis açtırdınız, ofisin başına gelen adam kara para akladı. Biz söylüyoruz bunlar terörist. 1 yıldır evlat nöbetinde olan Kürt aileler var. Onları ve Suriyeli diğer Kürtleri de dinleyin. Avrupa'daki Suriyeli Kürtleri dinleyin" ifadelerini kullandı.