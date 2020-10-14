‘Oruç Reis’ oyununa ABD de katıldı

DOĞU Akdeniz'de maksimalist talepleriyle gerginlik yaratan Atina yönetimi, Türkiye ile görüşmeyi kabul etmesine rağmen kışkırtıcı hareketlerini sürdürüyor. İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağı tarih için 15-16 Ekim'deki AB Konseyi Toplantısı sonrası işaret edilirken, Ankara'yı diyalogdan uzak göstermeye çalışan Atina yönetimi bu kez Oruç Reis bölgedeyken görüşmelerin başlamayacağını belirtti. Türkiye'nin haklarından vazgeçmesini isteyen Yunanistan'ın bu oyununa ABD de katıldı. Türkiye'nin araştırma faaliyetlerine yeniden başlamasını provokasyon olarak nitelendiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi bu araştırmaları durdurmaya davet etti.