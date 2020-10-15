Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istemi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

'CASUSLUK MAKSADIYLA'

MÜTALAADA, sanığın yargılama ilişkin devlet sırrı niteliğindeki bilgileri temin edip basın yoluyla yayarak FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti, siyasal iktidar ve MİT Başkanlığına yönelik amaçlarına hizmet ettiği belirtilerek, sanığın bu amaçla yargılamaya konu haberleri yapıp üzerine atılı suçları işlediği ifade edildi. Savcılık mütalaasında, firari Dündar'ın "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ettiği öğrenilen duruşmada mahkeme heyeti, tarafların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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