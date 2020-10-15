Oruç Reis sismik okumalara başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet göstereceği lokasyona vardığını belirterek, geminin ilk etapta 10 günlük bir çalışma yürüteceğini söyledi. Dönmez, video konferansla katıldığı ICCI 2020-26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada, denizlerdeki petrol ve gaz aramacılığının Türkiye'nin en önemli gündemlerinden olduğunu söyledi. Dönmez, Türkiye'nin denizlerdeki arama faaliyetlerine her türlü tehdite rağmen devam ettiğine dikkati çekerek, Kanuni sondaj gemisinin önceki gün itibarıyla Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrıldığını bildirdi.