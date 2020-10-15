‘Türk adını hak etmeyenden bu imtiyazı almalıyız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay sonra ilk kez AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. İç ve dış politikaya dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YENİ REZERVİ AÇIKLAYACAĞIZ

Doğu Akdeniz'de ülkemiz ve KKTC'nin hak, hukuk, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir planın hayata geçme şansının olmadığını, ortaya koyduğumuz sağlam duruş ile herkese gösterdik. Yavuz'un güvenliğini donanmamız sağlıyor. Oruç Reis de çalışmalara devam ediyor. Sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevabı sahada vermeyi sürdüreceğiz. Karadeniz'deki görevi için yola çıkan Kanuni'den de müjdeli haberler bekliyoruz. Halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize gidip, çalışmaları bizzat görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

KADERİMİZ BÜTÜNLEŞMİŞTİR

Türkiye, dünyadaki siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinden hak ettiği yeri alarak çıkacaktır. O güne kadar bize durmak ve dinlenmek yoktur. Teröristlerin yanında darbecilerin safında, hasımlarımızın dizi dibinde yer almaya siyaset yapmak diyemeyiz. Muhalefet adına konuşanların hezayana varan açıklamalarına gerektiğinde arkadaşlarımız cevap veriyor. Meydanı, tek amaçları ülkenin istikrarını bozmak, kaostan istifadeyle kirli emellerini gerçekleştirmek olanlara bırakmayacağız. Siyasetimizin geleceğinde karşımızdakilerin ne dediğinden ziyade bizim duruşumuz önemlidir. Artık Cumhur İttifakı'nın kaderi ile ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Hafta sonu inşallah Şırnak'ta olacağım. 3 Kasım'da 1 milyon yeni üye kampanyamızı 81 ilde 1 milyon fidan dikerek taçlandıracağız. Güçlenen teşkilat yapımızda 2023 seçimlerine kadar gönül bağımızı çok daha sıkılaştırmayı amaçlıyoruz. Olumlu katkı vermenizi, özellikle dar kadrocu yaklaşımdan uzak durmanızı rica ediyorum.



TTB'YE SERT TEPKİ

KONUŞMASINDA Türk Tabipler Birliği'ne de tepki gösteren Erdoğan, "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar böyle önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koymasıdır. Meslek kuruluşlarındaki sorunlar tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. TTB gibi meslek kuruluşları açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Bu kuruluşların yönetimi, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır. Çoklu Baro'daki gibi bir çalışmayı meslek odalarında da yapmak durumundayız. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulma vakti geldi. Meclis derhal harekete geçmeli. 'Türk' ve 'Türkiye' ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazı almalıyız" dedi.



BİR MÜZAKERE 30 YIL SÜRER Mİ?

ERMENİSTAN'IN Azerbaycan'a yönelik saldırılarına sessiz kalan uluslar arası topluma da tepki gösteren Erdoğan, "ABD-Rusya-Fransa, hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Yapmanız gereken müzakereleri bitirip, toprakları sahibine vermektir. 30 yıldır bir müzakere sürer mi ya? Oturdular-konuştular- dağıldılar... Şimdi Ermenilerle Azeri kardeşlerimiz mücadeleyi sürdürüyor. Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz' diyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız. Fransa'dan gelen silahları neden konuşmuyorsunuz?" diye sordu.



KIBRIS'I YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

KKTC'DE Maraş'ın açılmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Erdoğan, "Batı, Yunanistan, Güney Kıbrıs rahatsız oluyor. Bakıyorsunuz, içeride de rahatsız olanlar var. Bunlar bizi üzüyor. Kapalı Maraş, Kıbrıs Türklerinindir. Spekülasyona gerek yok. Kuzey Kıbrıs'taki Türk kardeşlerime sesleniyorum. Bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye sahip çıkmalısınız" diye konuştu.





AK PARTİLİ BAŞKANLAR ERDOĞAN'LA BULUŞTU



ANKARA'YA giden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Başkanlar, destekleri için Erdoğan'a teşekkür ederken Erdoğan'ın, "Halkın taleplerini yerine getirmekte özen gösterin. Verdiğiniz sözleri aksatmayın" dediği öğrenildi. Buluşmaya Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da eşlik etti.



GEREĞİNİ AYM HEYETİ DÜŞÜNSÜN

ERDOĞAN, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Talihsiz bir paylaşımdı. Keşke yapmasaydı. Ona düşmezdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bunu bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Kendisi istiyorsa siyasete girsin" dedi.

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