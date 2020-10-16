  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika CHP'de bölünme krizi! Yeni parti kuracaklar

'de bölünme krizi! kuracaklar

ile turuna çıkan ’nin hazırlığında olduğu konuşulurken ’deki bölünme sürecinin hızlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 'ın ekibi de "" ismiyle yeni bir parti kuracak. Bu yeni partinin başında ise Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacak.

CHP'de bölünme krizi! Yeni parti kuracaklar

16.10.2020, 12:13

AK Parti karşısında girdiği her seçimi kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, her hezimetten sonra ayrışıyor, bölünüyor. Son olarak Muharrem İnce "Memleket Hareketi" adı altında Türkiye'yi gezmeye başlamış parti kuracağı iddialarını yalanlasa da siyaset kulislerinde İnce'nin parti kurmak için Türkiye'yi gezip nabız yokladığı konuşulmaya başlanmıştı. Parti içindeki bölünmeyi engelleyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na zora sokacak bir gelişme daha yaşandı.

BAYKAL'IN EKİBİ HAZIRLANIYOR

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre CHP içindeki Kemalist kanat yeni bir parti hazırlığında. Yeni parti için harekete geçen isimler ise eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın olan Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu ve Mustafa Özyürek. Bu isimlerin yanında Onur Öymen ve Şahin Mengü'nün de adı yeni parti için geçiyor.

İSMİ: HALK PARTİ, GENEL BAŞKANI BELLİ

Söz konusu partinin isminin de "Halk Parti" olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte partinin genel başkanlığı için konuşulan isim de yabancı değil. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce'nin başlattığı harekete olduğu gibi bu harekete de sessiz kalıyor. Kılıçdaroğlu, kendi destekçileri tarafından bu oluşumlara bir tepki vermediği için eleştiriliyor.

CHP lideri, Kaftancıoğlu’ndan neden çekiniyor?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP'de bölünme krizi! Yeni parti kuracaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA