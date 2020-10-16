‘FETÖ kardeş ülkeler için de büyük tehdit’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020- 2021 akademik yılı açılışına video konferansla katıldı.

Buradaki konuşmasında FETÖ tehdidinin sadece Türkiye değil kardeş ülkeler için de hala devam ettiğini vurgulayan ve Kırgızistan'daki FETÖ tehlikesine değinen Çavuşoğlu, "Hangi kisveye bürünürse bürünsün uluslararası bir suç şebekesi ve silahlı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu örgüt yalnızca ülkemiz için değil diğer kardeş ülkeler için de büyük tehdittir. Kırgızistan'daki karışıklığa sebep olan ya da karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir tanesi de maalesef FETÖ ve onların Kırgızistan'daki yapılanmasıdır" diye konuştu.