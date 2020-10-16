‘Görünmez’ dedikleri denizaltılar görüntülendi

Yunan kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte. Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterleri bu denizaltıları tespit edemiyor" şeklinde ifadeler yer aldı.



Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltıları, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurları tarafından Doğu Akdeniz'de kesintisiz takip edildiği kaydedildi. O denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.