‘Işıkçı’ yargıcın kardeşi FETÖ’den yargılanıyor

Darbe çağrışımı yapan paylaşımı ile gündeme gelen Engin Yıldırım'ın kardeşi hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2020 yılında soruşturma açıldığı öğrenildi.

BERBEROĞLU GERİLİMİ

Anayasa Mahkemesi tarafından "hak ihlaline uğradığı" gerekçesiyle yargılama sı bozulan eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması istenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar sonrası yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından yeniden yargılanma isteği reddedildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın attığı "ışıklar yanıyor" tweet'i, darbeyi çağrıştırdığı için tepki toplamıştı. 2010 yılında dönemin Cum-hurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Ana-yasa Mahkemesi'ne üye olarak atanan Engin Yıldırım'ın kardeşi Deniz Yıldırım'ın terör örgütünün ban-kası olan Bankasya'ya 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.



'BU ÇOK AÇIK VE NET BİR DARBE İMASIDIR'

ENGİN Yıldırım'ın paylaşımına tepkiler yurt genelinde sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldığı bir radyo programında konuya değindi. Varank, "Bu çok açık ve net bir darbe imasıdır. Bu ülke darbelerden ve vesayet rejiminden çok çekti. Biz iktidarımız boyunca çok çeşitli vesayet odaklarıyla mücadele ederek bu noktalara geldik" dedi.