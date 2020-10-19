Ateş kesmediler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

ERMENİ ASKERLERİ KAÇMIŞ

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi. Öte yandan Azerbaycan ordusunun önceki gün işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonlarda Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri komuta merkezi ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentinin kurtarıldığını duyurmuştu.



ASKER BABAYA ÜÇÜZ MORALİ

AZERBAYCAN'da babaları Nadir İbadov cephedeyken doğan üçüzlerin hikayesi tüm ülkede gündem oldu. İkisi erkek biri kız olan üçüzlerin doğum haberi başta cephe hattındaki babaları olmak üzere hem ordu birliklerine hem de Ermeni terörüne maruz kalan vatandaşlara moral oldu. Üçüzlerden erkek olanlara Azerbaycanlı kahramanların, kız olana ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın adı verildi.



ERMENİSTAN'IN SU-25 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, mevzilerine saldırı gerçekleştirmeye çalışan bir Ermeni SU-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.



TBMM BAŞKANI BAKÜ'DE

TÜRKİYE, Azerbaycan'a desteğini Bağımsızlık Günü kutlamalarına TBMM Başkanı seviyesinde katılarak bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak üzere Bakü'ye gitti. Dün akşam Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılan Şentop, bugün Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek.