Milli SİHA’ların yeni mühimmatları yolda

TÜRKİYE'NİN geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) başarıyla görev yapan, ihracat başarısı da yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak, farklı platformlarda da kullanılabilecek. Özellikle Bayraktar TB2 tarafından TSK'ya kazandırılan imkan ve kabiliyetin son zamanlardaki çatışmalarda çok ciddi avantaj sağladığına işaret eden ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Operasyonların seyrini Türkiye'nin lehine çeviren bir gelişme oldu. Geldiğimiz nokta itibarıyla MAM ailesi dünyadaki muadillerinden çok daha önde" dedi.

CİDDİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Türkiye'nin Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok insansız hava aracı (İHA) platformunu aktif olarak kullandığını hatırlatan İkinci, "İHA'lardaki temel silahımız, MAM ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş artacak" gücü olarak ciddi avantaj sağlıyor. MAM ailesi bundan sonraki süreçte de gelişerek devam edecek" diye konuştu. Özellikle savaş reçte alanında İHA ve SİHA'ların aktif kullanımının artırılmasıyla bu çözümlere olan talep ve ihtiyacın çok üst seviyeye çıktığını vurgulayan İkinci, "Bu talep daha da vurguartacak" ifadelerini kullandı.