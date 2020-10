'Zulüm neredeyse biz oradayız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İLK KONGRE ŞIRNAK'TA

Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz. Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Biz de Şırnak'ta 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizdir. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Bizim en büyük gıdamız milletle kurduğumuz gönül bağıdır. Bu öyle tek taraflı değil iki taraflı bir muhabbettir. Hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütlerinin üzerine giderken millet yanımızdaydı. Darbeciler üzerimize gelirken yanımızdaydı. Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin dört bir yanını eserlerle donatırken önümüze çıkan engelleri milletimizle beraber aştık. Dünya nice krizle boğuşurken Türkiye'nin dimdik ayakta kalması güçlü birliğimiz sayesindedir. Her kim milleti bölmeye yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

MİNSK 3'LÜSÜNE TEPKİ

Irak'ta, Suriye'de, geçmişte Balkanlar'da, şu anda Libya'da, Karabağ'da olanlar ayrımcılığın kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini göstermiştir. Niye Azerbaycan'da varız. Minsk üçlüsü deniyor. Amerika, Rusya, Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenilere silah desteği veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu toprakları Ermenilerden alacaklar.

KUSURA BAKMASINLAR

Libya'da da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize 'Sizin orada ne işiniz var?' diyorlar. Biz zulüm neredeyse oradayız. Suriye'de ne işiniz var diyorlar. 911 km sınırımız var. Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. ABD'nin buraya 24 üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat getiriyor ABD... Dünya Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi gece, ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Nerede çatışma çıkmışsa kaybeden Müslümanlar olmuştur. Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanı olduğu yerde kazananlar başka coğrafyalardan çıkıyorsa durup düşünmemiz lazım. Canı yanan, kanı dökülen biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz.



GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ MİRAS BIRAKACAĞIZ

FATİH gemisinin önümüzdeki ay yeni bir kuyuda sondaja başlayacağını söyleyen Erdoğan, "Önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar var. Zenginlikleri 81 vilayetin kalkınması için kullanacağız. Dedelerimizin ömrü cephelerde geçti. Bizim ömrümüz hak ve özgürlüklerin alanını genişletme mücadelesiyle geçti. Torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız" dedi.



ERDOĞAN: AZERBAYCAN'I HER ALANDA DESTEKLEYECEĞİZ

BAŞKAN Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BİR ZAFER DAHA KAZANDIK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir zafer daha kazandıklarını duyurdu ve "Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Hudaferin Köprüsü üzerinde bayrağımızı kaldırdı. Helal olsun Azerbaycan halkına. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

