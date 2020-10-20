Bakan Akar, Libyalı generali kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Yeni görevi nedeniyle El-Haddad'ı kutlayan Akar, Libya'daki son duruma ilişkin de bilgi aldı. Görüşmede Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, "Libyalı kardeşlerimizin güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.