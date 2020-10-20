Eğitimde topyekun reform çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde kontrolsüz batılılaşmaya dikkat çekti. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

FİKRİ BUHRAN İÇİNDEYİZ

TÜRGEV hizmetleri ile eğitim ve öğretim alanında önemli bir marka olmuştur. Açılışını yaptığımız bu külliye, gerisindeki felsefi birikim ve donanımı ile iftihar verici bir eserdir. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını barındıran üniversitemiz Mimar Sinan'dan alınan ilham ile hayata geçirilmiştir. İbn Haldun dünyada sosyoloji ilminin kurucusu olarak kabul edilir. Yaşadığımız her hadise bize geçmişi anlamadan, geleceği kavramanın mümkün olmadığını hatırlatıyor. Meselenin siyasi ve ekonomik taraflarını bir tarafa bırakarak sadece ilmi yönünden bakacak olursak, Batı mesela, tüm ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Biz ise köklerimizi dışlayarak 2 asırdır kendimize yol yön bulmaya çalışıyoruz. Fikri bir buhranın içindeyiz.

Başkan Erdoğan'a açılışta Mütevelli Heyet Başkanı İrfan Gürbüz tarafından hediye takdim edildi.

BATI TAKLİTÇİLİĞİ BÜYÜK KAYIP

Siyasi bağımsızlığın da, ekonomik bağımsızlığın da temelinde fikri bağımsızlık yatar. Ülkemizin bu süreçteki tartışmalarının merkezinde hep geleceğimizi nerede arayacağımız sorusu yatmıştır. Rönensans ile atak yapan Batı dünyasının hak tanımadan yükselen gücü, bu sorunun sağlıklı tartışılamamasına neden olmuştur. En bayağısından Batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri olarak yeniden kendine güven kazandığı bu son dönem bu tartışmaların daha adil şartlarda yürümesine imkan sağlamıştır.

GERÇEK İKTİDAR FİKRİ OLAN

Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fikri iktidar zor ve zahmetli bir süreçtir. Bu konuda kendimi biraz mahzun hissediyorum. 18 yılda her alanda tarihi hizmetlere imza attığımızı ama eğitim, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi, nefesimizi yansıtmıyor. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Bu arayışa herkesin katkı sağlamasını bekliyoruz.



KABİNE'YE BAŞKANLIK EDECEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Grip mevsiminin de başlamasıyla salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla alınabilecek ilave tedbirler masaya yatırılacak. Kabinede, ayrıca, Azerbaycan- Ermenistan gerilimindeki gelişmeler ve Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de yürütülen sondaj çalışmaları değerlendirilecek.



'FİKRİ İKTİDARI BİLİM VE SANAT İNŞA EDER

"FİKRİ iktidarı siyasi kadrolar değil, bilim, sanat ve hikmet insanları inşa eder" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendisine de medeniyetine de hayrı olmaz. Elbette dünyanın sanatta, bilimde geldiği yeri görmezden gelecek kadar gerçekten kopuk değiliz. Günlük hayatımızda otomobili bırakıp atı ulaşım vasıtası haline getirmek düşüncemiz yok. Bizim derdimiz başka. Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek kendimize çok daha iyi bir medeniyet inşa edemeyiz. Aile dahil, geleneksel eğitim öğretim yapılarının gücü azalırken yerine daha iyisi konulamamıştır. Batı merkezli popüler kültür ürünleri ile veya sapkın akım hezeyanları ile doldurulmuştur. Önümüzdeki dönemi aileden başlayarak evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek adına değiştirmek şarttır. Bu değişim topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektiriyor."

HASAN AY

Başkan Erdoğan'dan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar