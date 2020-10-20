Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan soruşturmada, 4 PKK'lı teröristin şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edildi. İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Mazlum Serhat kod adlı I.K, Sözde Şervan eğitimi adı altında gençlik eylemleri ile bomba ve silah eğitimleri alan Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, savaş ve kamera ile güvenlik sistemleri eğitimi alan Mahir Amed kod adlı R.S. ve sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütmesi için eğitilen Armanç Xebatkar kod adlı M.T. yakalandı. Zanlılardan I.K'nın, Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.