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Haberler Politika Tatar’ın zaferi geniş yankı buldu

Tatar’ın zaferi geniş yankı buldu

Tatar’ın zaferi geniş yankı buldu
Giriş Tarihi: 20.10.2020

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri, yabancı basında da geniş yankı uyandırdı. İngiliz Guardian, Tatar'ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti. Gazete, Kıbrıs Girne Üniversitesi'nden Hubert Faustmann'ın, "Sonuç, Ankara için net bir zafer. Türkiye ile iyi ilişkiler isteyenler için büyük bir kazanım. Türkiye'nin işlerine müdahil olmasına karşı çıkan ve adanın birleşmesini destekleyenler kaybetti" sözlerine de yer verdi. Reuters ise seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti.

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