“Ülkemizin sıçrayışı bilimle olacak”

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesinin ancak bilgi ve bilimle mümkün olacağını söyledi. Türkiye'nin son 18 yılda milletin verdiği güçle "çaresizlik paradoksunu" yendiğini vurgulayan Pakdemirli, KKTC'nin su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" gibi dünyada ses getiren büyük projelere imza attıklarını söyledi. Daha sonra MHP İzmir İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Pakdemirli, "Cumhur İttifakı dün olduğundan bugün daha güçlüdür yarın da daha güçlü devam edecek" dedi.