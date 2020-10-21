Amaçları Müslümanlarla hesaplaşmak

Başkan Erdoğan, başta Fransa olmak üzere Batı ülkelerinde hızla yükselen İslam düşmanlığına değindi. "Müslümanların içinde bulunduğu bu üzücü manzara emperyalistleri ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir" diyen Erdoğan, "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler günümüzde Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen Fransız İslamı, Avrupa İslamı, Avusturya İslamı gibi kavramlar bunun son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. Aşırılıkla mücadele kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkartmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor" diye konuştu.

'BUNUN ADI TOTALİTERLİK'

Dinin sadece evde yaşandığı, sokakta, iş yerinde, çarşıda, sosyal hayatta dine, dini prensiplere ve dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak istendiğini aktaran Başkan Erdoğan, "Dinin devlet eliyle kontrol edildiği baskı altına alındığı, çok daha vahimi biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir. Hiçbirimizin, hiçbir Müslüman ülkenin böyle hadsizliğe rıza göstermesi mümkün değildir. Dışarıdan sistemli şekilde yürütülen saldırılar, içeriden bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecektir" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'A 15 TEMMUZ HEDİYESİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 16 Temmuz gecesi saat 00.40'ta Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun gerçek anlık radar haritasını hediye etti. Anlamlı hediye için teşekkür eden Erdoğan, tüm hava trafik kontrolörlerinin gününü kutladı.

Başkan Erdoğan'dan İslam İş Birliği Toplantısı için video mesaj