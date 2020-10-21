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Haberler Politika CHP’li Gümrükçü aşk tweetini savundu

CHP’li aşk tweetini savundu

CHP’li Gümrükçü aşk tweetini savundu
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geçtiğimiz Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı "aşkım, sana çok aşığım, seni hep yanımda istiyorum. İstiyorum ki herkes bilsin görsün, ne olur bu güzelliği yaşama şansı ver" paylaşımına açıklık getirdi. Olay olan paylaşımı ile ilgili görevde bulunduğu 500 günde yapılan hizmetleri değerlendirdiği toplantıda konuşan Gümrükçü, paylaşımı ihalesi ertelenen Çiğli-Karşıyaka Tramvayı için yaptığını söyledi.

İHALEDE NE OLMUŞTU?
GÜMRÜKÇÜ, "Çiğli'yi seviyorum ve aşığım. Hizmetlerimizi aşkla yapıyoruz. Ayrıca bir kadına da aşığım. Hayatımda olan birisine de aşığım" dedi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kent içindeki raylı sistem ağını genişletmek için hazırladığı Karşıyaka-Çiğli tramvay projesiyle ilgili olarak bazı firmalar, ihale tarihinin ertelenmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleyi 20 gün ileriye öteledi.

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