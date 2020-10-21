İYİ Parti’de büyük çatlak

İYİ Parti'de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın üstünü çizdiği isimlerin parti yönetimlerine girememesiyle başlayan kriz AK Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı programda, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesiyle zirveye ulaştı.

PARTİSİ ile ilgili iddialara grup toplantısı çıkışında karşılık veren Genel Başkan Meral Akşener, "Sayın Buğra Kavuncu bugün Sayın Özdağ'ın sözlerini, iddialarını, ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

PARTİ içindeki demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Akşener, "Bu yolculukta hatalar, kusurlar elbette oluyor. Partimizde, yönetimde, milletvekilliği görevlerinde bulunan arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum" dedi. Bir gazetecinin, "Özdağ, partinin HDP ile yakınlaştığını söyledi" şeklindeki ifadesi üzerine ise Akşener, "O çok büyük bir yalandır" karşılığını verdi.