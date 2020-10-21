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Haberler Politika TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması yeniden başlıyor

'de 'nöbetçi ' uygulaması yeniden başlıyor

'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen "nöbetçi " uygulaması yeniden başlıyor.

TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması yeniden başlıyor

21.10.2020, 14:26

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis'te "nöbetçi bakan" bulunuyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uygulama, belirlenen takvime göre 27 Ekim Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nöbetiyle başlayacak.

Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

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