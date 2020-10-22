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Haberler Politika 3 büyükelçiden güven mektubu

3 büyükelçiden güven mektubu

3 büyükelçiden güven mektubu
Giriş Tarihi: 22.10.2020

MALTA, İspanya ve Almanya büyükelçileri dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica'nı ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul etti. Üç büyükelçi Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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