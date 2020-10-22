Ermeni ordusuna büyük darbe

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı.

ERMENİSTAN TERTER'İ HEDEF ALDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha ettiği görüntüleri de paylaştı. Ermenistan'ın dün sabah saatlerinde Terter şehri ve çevresine saldırı düzenlendiğini duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan mevzilerinin gece boyunca topçu ateşine alındığını duyurdu.

BİR KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan ayrıca, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl Rayonu'daki Çereken köyünü de ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtulan köye ait yeni görüntü yayınladı. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün yerel saate göre 12.55-13.30'a kadar Fuzuli yönünde 2, Terter yönünde 1 olmak üzere Ermenistan ordusuna ait toplam 3 İHA'nın Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.



ASKERİ ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR

AZERBAYCAN'IN ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri cephe bölgesindeki silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi. AZERBAYCAN ordusunda görevli bir askeri yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi. Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti. Sugovuşan bölgesi 3 Ekim'de işgalden kurtarılmıştı.



PAŞİNYAN HALKI CEPHEYE ÇAĞIRDI

AZERBAYCAN ordusu karşısında kayıpları artan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunun diplomatik olarak çözülemeyeceğini iddia ederek vatandaşları silahlanıp cephede savaşmaya çağırdı.



GENCE SALDIRILARIN İZİNİ TAŞIYOR

ERMENİSTAN'IN sivillere yönelik saldırısı, bölgedeki halkı zor durumda bırakıyor. Gence'de evlerinin camları kırılan bölge halkı, pencereleri naylon ve kilimle örterek soğuk havalardan ve yağmurdan korunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik füze saldırısı düzenlemiş, saldırı sonucu 13 sivil hayatını kaybetmiş, 40'dan fazla kişi ise yaralanmıştı. Sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıda birçok bina yıkılmış, birçok evde maddi hasar meydana gelmişti.