Boşta kalana şirket yöneticiliği ikramı

CHP'de partide görev alamayıp boşta kalan isimler, kamu kaynaklarıyla yönetilen belediye şirketlerinde üst düzey görevlere getirilmeye devam ediyor. CHP'de daha önce İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirkete yönetim kurulu üyesi yapılmasının ardından bir adım da CHP'li Karabağlar Belediyesi'nden geldi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen dönem Parti Meclisi'nde de görev yapan CHP Gaziemir İlçe eski Başkanı Umut Tekin'i belediyeye ait Karbel şirketinde işe yerleştirdi. Tekin, Karbel yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Tekin, ilçesi Gaziemir'deki Kongre'de Belediye Başkanı Halil Arda ile arasında soğuk rüzgarlar esen mevcut İlçe Başkanı Kasım Özkan'ı desteklemişti. Bu nedenle Arda ile arası iyi olmayan Tekin'e komşu ilçenin belediyesi 'sahip çıkmış' oldu.

İNCE'YE DESTEK VERMİŞTİ

Umut Tekin, 2018'de CHP'de Genel Başkan olmak isteyen Muharrem İnce taraftarlarının olağanüstü kurultayın toplanması için başlattığı delegelerden imza toplama sürecine kurultay delegesi olarak destek veren isimlerden biri olmuştu. Tekin, Temmuz 2018'de yaptığı açıklamada partide değişim istemişti. Tekin, "CHP Genel Merkezi düzeyinde önemli görevlerde bulunan yetkililerin" tüzük kurultayındaki 'tüzüğe bakışı'nı gündeme getirmiş ve bu yetkililerin İzmir'in başarısına ve büyümesine katkı koymak yerine kişisel hesaplar üzerine hareket ettiklerini iddia etmişti.

Muhittin Selvitopu

KURULTAYA İMZA VERMİŞTİ

Tekin, CHP'de 24 Haziran seçiminde en önemli görev olan ıslak imza ve bilgi akışının alt yapısını sağlanamamasına işaret ederek, "Seçim gecesi çok ciddi bir açıklama olması gereken 'İkinci tura kaldık' açıklamasının kısa bir süre sonra 'Evlerinize gidebilirsiniz' açıklaması sonucunda üzüntümüz daha da derinleşti. Umutlarımızın tükendiği, hayal kırıklığı yaşadığımız 24 Haziran seçimlerinde, katkı koyan, emek veren gençlerin, kadınların, örgüt emekçilerinin, yönetim kadrosunda yer alan arkadaşlarımızın, üyelerimizin, sandıklarının tamamına sahip çıkıp ıslak imzaları olan sandık görevlilerimizin, alan/okul sorumlularımızın avukatlarımızın, üyemiz olmayan ama demokrasiye sahip çıkan gönüldaşlarımızın umutları tekrardan yeşersin diye imza atıyorum. Kurultayın 'değişim ve umut' kurultayı olmasını diliyorum" demişti.

Umut Tekin



KARBEL'İN BAŞKANI SELVİTOPU

KARBEL şirketinin yönetiminde belediyenin CHP'li Meclis üyeleri Sait Karaaslan, Dila Koyurga, Baki Durmuş, Ahmet Şafak, İnan Karakoyun, Ali Rıza Çamur, Murat Baran Uygun gibi isimler de bulunuyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ise Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yürütüyor.

Erhan GÜLENÇ

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