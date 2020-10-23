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Haberler Politika Firari Can Dündar’ın itirazı reddedildi

Firari ’ın itirazı reddedildi

Firari Can Dündar’ın itirazı reddedildi
Giriş Tarihi: 23.10.2020

FETÖ'NÜN MİT TIR'ları operasyonunun ardından ihanet manşetleri attıktan sonra da yurt-dışına kaçan Can Dündar, mal varlığına el konul-ması kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti. Bir üst mahkeme konumundaki İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı reddederek, el konma kara-rının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Türkiye'ye dönmeyen Dündar'ın menkul ve gayri-menkullerine el konulmasına ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

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